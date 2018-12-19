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"Baby Cup - BSB Bank" зажигает маленькие звездочки больших побед

Спорт 19.12.2018 | 17:00

С 2003 года и по настоящий день ЗАО "БСБ-Банк" принимает непосредственное участие в организации турниров международного уровня по художественной гимнастике в Беларуси.

22 декабря 2018 года в Минске во Дворце спорта, пройдут международные соревнования по художественной гимнастике "Baby Cup - BSB Bank".

"Baby Cup - BSB Bank" - совершенно особенные соревнования, потому что проводятся только для самых маленьких. Непосредственность и озорство, присущие только детям, создают особую атмосферу мероприятия, а яркость красок - настоящий праздник и для зрителей, и для юных участниц.

Об истории "Baby Cup", его миссии рассказывает главный тренер национальной команды Республики Беларусь по художественной гимнастике Ирина Юрьевна Лепарская.

- Ирина Юрьевна, расскажите, пожалуйста, как и когда возник проект "Baby Cup"?

- Проект родился в 1998 году. Захотелось сделать что-то интересное для тренеров, работающих на наборе, и для самих детей. Художественной гимнастикой должна позаниматься каждая девочка: невозможно сразу сказать, одарена она или нет, достаточно ли трудолюбива. Много чего должно сойтись воедино, чтобы выросла настоящая звезда. Я считаю, что тренироваться в художественной гимнастике надо всем, потому что это - единственный женский вид спорта, который у нас остался. Художественная гимнастика делает из девочек настоящих красавиц. Так как не всем открыта дорога в большой спорт, а деток занимается очень много, решили, чтобы поначалу все были равны, чтобы у всех были равные условия для показа своих способностей, талантов. Если девочка окажется одаренной, то она пойдет дальше, если нет, то будет о чем вспомнить в жизни. Так вот родилась у меня идея для групп начальной подготовки. Хотелось, чтобы это действо было красочным и интересным для публики, а не просто скучным соревнованием, когда дети еще мало чего умеют, поэтому разрешили им наряжаться в яркие костюмы, придумывать необычные идеи, красивые декорации, но есть одно но: все должно быть выполнено с элементами художественной гимнастики. В руках у участниц должен быть любой предмет, необязательно классической художественной гимнастики, но хотя бы отдаленно его напоминающий. Участниц мы разделили на четыре подгруппы. Уже начиная с самого первого "Baby Cup" в 1998 году, который прошел на теннисных кортах, мы поняли, что эти соревнования имеют право быть, потому что это очень интересно, красочно, есть заинтересованность и детей, и родителей, и тренеров. А как это сближает, рождается настоящая команда… Хорошо, когда все работают на одну идею.

В "Baby Cup" мы постарались найти, если можно так сказать, применение нашим незаконно забытым ветеранам: необязательно тренерам, а и чиновникам, и преподавателям университета, имеющим непосредственное отношение к художественной гимнастике. Решили всех их найти и попросить судить соревнования, поэтому и придумали совсем несложные правила. И вот уже двадцать лет, с большим успехом, наши ветераны судят международные соревнования "Baby Cup".

Никакая страна мира не может проводить соревнования под названием "Baby Cup", с точностью копируя наши. Хотя многие страны, в том числе Россия, Израиль, США, поменяв название и формат, проводят подобные соревнования. Лично меня это совершенно не расстраивает, а даже радует, что пусть и под другим названием, но движение это развивается, набирает обороты. (прим. К слову сказать, бренд "Baby Cup" принадлежит Лепарской Ирине Юрьевне, так что завоевание это чисто белорусское, в этом есть его уникальность).

Мне бы особо хотелось сказать о нашем генеральном партнере, неизменном и титульном, нашем друге БСБ Банке, который оказывает нам неоценимую помощь и поддержку в проведении "Baby Cup". Также большую помощь нам оказывает Президентский спортивный клуб, Белорусская ассоциация гимнастики, многочисленные спонсоры. Мы им бесконечно признательны и благодарны.

- Как прошел отбор участников на нынешний "Baby Cup - BSB Bank"?

- В этом году все настолько постарались, что даже некого было отсеять. У нас будет 360 участников. Зрители увидят очень интересные номера.

- Ирина Юрьевна, что "Baby Cup" для вас лично?

- Я думаю, что "Baby Cup" - это начало всех начал, потому что нет ни одной нашей чемпионки, может быть, только кроме Любы Черкашиной, которая бы не участвовала в этих соревнованиях. Некоторые даже и по три, и больше раз успевали, потому что девочки начинают участвовать в три года и заканчивают в девять. Мы хорошо помним номер Марины Гончаровой "Маринка с голубой косынкой". Мелита Станюта участвовала в четырех или пяти "Baby Cup". Названия всех номеров мы помним наизусть до сих пор.

У "Baby Cup" есть свой гимн, который начинается словами: "Что такое "Baby Cup" - жизни важный этап". Хочется пожелать, чтобы нынешний "Baby Cup - BSB Bank" по художественной гимнастике стал самым важным, особенным этапом для каждой из участниц, зажег в сердце огоньки добра, любви и будущих свершений!

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Теги
банки, турнир, художественная гимнастика
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