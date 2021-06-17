17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Байдарочник Олег Юреня выиграл чемпионат Беларуси в гонках одиночек на 1000 м. Регата проходит на канале в Заславле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговое время победителя из Брестской области - 3 мин. 36,445 сек. Серебро на счету Никиты Борикова из дружины Гомельской области - 3 мин. 37,263 сек. Бронзу завоевал Владислав Кравец из Брестской области - 3 мин. 38,308 сек.

В гонках каноистов на километровой дистанции не было равных Максиму Петрову из Могилевской области. Уроженец Бобруйска показал итоговое время 4 мин. 00,625 сек. Серебро выиграл Иван Потапенко из Минска - 4 мин. 05,023 сек. Бронза на счету Дениса Потапенко из Гомельской области - 4 мин. 10,008 сек.

В стартах байдарочниц на 1000 м звание чемпионки страны выиграла с результатом 4 мин. 11,859 сек. Алина Невмержицкая из Гомельской области. Ее землячка Владислава Скриганова стала обладательницей серебряной награды - 4 мин. 16,654 сек. Бронза у Людмилы Синкель из Гродненской области - 4 мин. 19,886 сек.-0-