Барбара Матич и Николоз Шеразадишвили выиграли золото ЧМ по дзюдо в Венгрии

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хорватка Барбара Матич и выступающий за команду Испании Николоз Шеразадишвили выиграли золотые медали чемпионата мира, который продолжается в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хорватская спортсменка, выступающая в весовой категории 70 кг, на пути к победе преодолела сопротивление Эбони Дейли Драйсдейл из Ямайки, нидерландской спортсменки Хильде Ягер, немки Мириам Буткерейт, австрийки Михаэлы Поллерес. В финале Барбара Матич была сильнее японки Йоко Оно, которая выиграла серебро. Бронзовые медали на счету австрийки Михаэлы Поллерес и Санне Ван Дейк из Нидерландов.

Испанский атлет Николоз Шеразадишвили стал двукратным чемпионом мира в весе 90 кг у мужчин. Он одолел Фаруха Булекулова из Кыргызстана, поляка Петра Кучеру, Алтанбагана Гантулга из Монголии и японца Кэнта Нагасава. В решающем поединке Николоз Шеразадишвили победил узбекского спортсмена Давлата Бобонова. Бронзовые награды выиграли венгр Кристиан Тот и швед Маркус Нюман.

Соревнования продолжатся до 13 июня. -0-