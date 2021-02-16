Барселона и Будапешт примут первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня после зимнего перерыва возобновятся матчи футбольной Лиги чемпионов, состоятся первые поединки 1/8 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В каталонской столице футболисты испанской "Барселоны" на поле своей арены "Камп Ноу" примут французский "Пари Сен-Жермен" (начало в 23.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Матч двух фаворитов турнира будет судить бригада арбитров из Нидерландов, которую возглавит Бьорн Кейперс. В минувший уик-энд оба соперника одержали победы в своих национальных чемпионатах. "Барселона" разгромила у себя дома "Алавес" с крупным счетом 5:1 и поднялась на третье место в турнирной таблице, уступая мадридским "Атлетико" и "Реалу". Футболисты "Пари Сен-Жермен" также на своем поле победили "Ниццу" с минимальным перевесом 2:1 и занимают вторую позицию вслед за "Лиллем".

В другом сегодняшнем поединке немецкий "Лейпциг" на поле "Пушкаш Арены" в Будапеште сыграет с английским "Ливерпулем". Эту игру будет судить словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Перед отъездом в венгерскую столицу "Лейпциг" обыграл на своем поле "Аугсбург" с результатом 2:1 и сохранил за собой второе место в бундеслиге, уступая только мюнхенской "Баварии". Футболисты "Ливерпуля" потерпели третье поражение подряд в английской премьер-лиге, проиграв на выезде "Лестеру" со счетом 1:3. Сейчас подопечные Юргена Клоппа находятся на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Еще два матча 1/8 финала чемпионской Лиги пройдут 17 февраля. Португальский "Порту" примет у себя дома итальянский "Ювентус" из Турина, а испанская "Севилья" сыграет на своем поле с немецкой "Боруссией" из Дортмунда.

Остальные встречи состоятся на следующей неделе:

23 февраля

"Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Челси" (Лондон, Англия), "Лацио" (Рим, Италия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия).

24 февраля

"Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Реал" (Мадрид, Испания), "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Манчестер Сити" (Англия).

Ответные матчи за выход в четвертьфинал состоятся 9-17 марта.

После группового этапа бомбардирскую гонку Лиги чемпионов возглавляют Альваро Мората ("Ювентус"), Неймар ("Пари Сен-Жермен") и Эрлинг Холанн ("Боруссия", Дортмунд), забившие по 6 мячей. Столько же на лицевом счету Маркуса Рэшфорда, но его "Манчестер Сити" не смог пробиться в плей-офф главного континентального турнира и продолжит выступление в 1/16 Лиги Европы.-0-