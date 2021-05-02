"Барселона" и "Спортинг" вышли в финал Лиги чемпионов по мини-футболу

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В хорватском Задаре определились участники решающих матчей Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий победитель ЛЧ испанская "Барселона" в полуфинале в упорной борьбе обыграла казахстанский "Кайрат" из Алматы со счетом 3:2. В составе "Барсы" все мячи забил бразильский легионер Феррао.

В завтрашнем финале соперником "Барселоны" будет португальский "Спортинг" из Лиссабона, который во втором полуфинальном матче победил испанский клуб "Интер Мовистар" с результатом 5:2.

В решающем поединке прошлого сезона "Барселона" победила еще одну испанскую команду "Мурсию" - 2:1. В российском дерби за 3-е место московский клуб КПРФ одолел "Тюмень" в серии послематчевых пенальти.

"Интер Мовистар" является пятикратным победителем этого турнира, в активе "Барселоны" три титула, по два раза триумфаторами становились "Кайрат" и испанский "Плайас де Кастельон".-0-