Баскетболистки "Горизонта" обыграли "Викторию" в матче чемпионата Беларуси

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Горизонта" продолжили победную серию в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою одиннадцатую победу подряд подопечные Натальи Трофимовой одержали сегодня у себя дома, разгромив гродненскую "Викторию" с разницей в 28 очков - 77:49 (20:20, 19:5, 17:8, 21:16). Самой результативной в составе победительниц стала Мариан де Карвальо, в активе которой 14 баллов, у проигравших Евгения Бернацкая набрала 11 очков. После этого выигрыша у "Горизонта" стало 22 очка, баскетболистки "Цмокi-Мiнск" и гродненской "Олимпии" имеют по 18 баллов после десяти проведенных встреч.

Лидеры мужского первенства баскетболисты резервного состава "Цмокi-Мiнск" сегодня уверенно переиграли свою молодежную команду со счетом 71:58 (10:22, 21:10, 19:11, 21:15). Лучшим у победителей оказался Роман Гесть, у которого 21 очко, у проигравших Иван Терехов набрал 15 очков. Также сегодня витебский "Рубон" победил на своей площадке столичный "Импульс-БГУИР" с результатом 84:76 (18:19, 26:17, 24:15, 16:25). Самым результативным у витебчан стал Максим Шустов - 19 очков, у минчан по 16 баллов набрали Сергей Вабищевич и Антон Зарецкий.

Турнирную таблицу возглавляют резервисты "Цмокi-Мiнск", у которых 22 очка, баскетболисты "Рубона" отстают на один балл, по 19 очков набрали "Гродно-93" и могилевский "Борисфен".-0-