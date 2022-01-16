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16 января 2022, 15:47

Баскетболистки "Горизонта" одержали 14-ю победу в чемпионате Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Горизонта" одержали 14-ю победу подряд в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня подопечные Натальи Трофимовой разгромили свою дочернюю команду "Горизонт-2" с результатом 88:42.

Вице-чемпионки страны баскетболисти "Цмокi-Мiнск" в упорной борьбе одолели в Гродно местную "Олимпию" с перевесом в четыре очка - 60:56.

После сегодняшней победы действующий чемпион страны "Горизонт" набрал 28 очков из 28 возможных. На три балла отстают столичные "Цмокi", в активе баскетболисток "Олимпии" 23 очка. Матчи следующего тура пройдут 20-23 января.

Лидеры мужского первенства резервисты "Цмокi-Мiнск" переиграли молодежную команду "драконов" со счетом 66:50. В центральном поединке очередного игрового дня могилевский "Борисфен" одолел на своей арене баскетболистов "Гродно-93" с результатом 99:92. Витебский "Рубон" победил в Минске столичный "Импульс-БГУИР" - 82:72. Положение в лидирующей группе: "Цмокi-Мiнск" - 30 очков (17 матчей), "Борисфен" - 29 (16), "Рубон" - 29 (17), "Гродно-93" - 25. Ближайшие встречи состоятся 19-22 января.-0-

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