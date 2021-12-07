Баскетболистки "Горизонта" победили на старте EWBL

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Горизонта" успешно стартовали в новом сезоне женской Европейской баскетбольной лиги (EWBL). В прошлом сезоне "Горизонт" впервые стал победителем этого турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в словацком городе Пьештяни в своем первом матче предварительной группы А команда Натальи Трофимовой одолела во втором овертайме местный клуб "Пьештянски чайки" со счетом 66:64 (8:17, 19:11, 2:11, 21:11, 7:7, 9:7). Самой результативной в составе белорусской команды стала Анастасия Веремеенко, набравшая 24 очка. Завтра чемпионки Беларуси будут соперничать с чешским "Брно", который сегодня уступил российской "Самаре" с результатом 75:84. В заключительный игровой день 9 декабря "Горизонт" встретится с "Самарой". В конце октября в этой группе начал выступление еще один представитель Беларуси гродненская "Олимпия" - в Чехии белоруски уступили баскетболисткам "Брно" (53:75) и "Пьештянским чайкам" (57:74).

На прошлой неделе баскетболистки "Цмокi-Мiнск" в латвийской Лиепае успешно провели поединки второго тура, обыграв "Лиепаю" - 60:49, словацкий клуб "Янг Энджелс" из Кошице - 74:69 и чешскую "Остраву" - 74:71. Благодаря этим победам, подопечные Андрея Вавлева первыми из всех команд обеспечили себе путевку в плей-офф. В первом туре нынешнего сезона EWBL баскетболистки "Цмокi-Мiнск" в начале ноября играли в Ростове-на-Дону и потерпели два поражения от российских команд: местного "Пересвета" (63:74) и "Ники" из Сыктывкара (43:83).

В решающем поединке прошлого сезона баскетболистки "Горизонта" в упорной борьбе обыграли в Молодечно "Нику" со счетом 70:60.

Турнир проводится с сезона 2015/2016 годов. По два раза его победителями становились латвийский ТТТ из Риги и словацкий "Гуд Энджелс" из Кошице. В финальном поединке 2019 года баскетболистки "Цмокi-Мiнск" уступили ТТТ, завоевав серебряные медали. В сезоне 2019/2020 соревнования не были завершены в связи с пандемией коронавируса.-0-