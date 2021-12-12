Баскетболистки "Горизонта" победили "Цмокi-Мiнск" на чемпионате Беларуси

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12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Горизонта" одержали 12-ю победу подряд в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня подопечные Натальи Трофимовой в упорной борьбе одолели своего главного конкурента - баскетболисток "Цмокi-Мiнск" с преимуществом в три очка - 76:73 (22:20, 14:10, 25:20, 15:23). В составе победительниц самой результативной стала Анастасия Веремеенко, в активе которой 19 очков, у проигравших 21 балл набрала Рейчел Териот.
После этой победы действующие чемпионки страны набрали 24 очка из 24 возможных. У баскетболисток гродненской "Олимпии", разгромивших гомельчанок со счетом 96:37, на два балла меньше, "Цмокi" имеют 21 очко в 12 проведенных встречах.-0-