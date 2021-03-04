Баскетболистки "Горизонта" победили "Цмокi-Мiнск" в чемпионате Беларуси

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Горизонта" вышли на первое место в турнирной таблице женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в центральном поединке подопечные Натальи Трофимовой разгромили своих главных конкуренток действующих чемпионок страны баскетболисток "Цмокi-Мiнск" с перевесом в 21 очко - 75:54 (25:17, 12:16, 20:10, 18:11). Самой результативной в составе "Горизонта" стала Виктория Гаспер, набравшая 18 очков, у проигравших лучшей была американка Джордан Хупер, в активе которой 16 баллов.

В другом сегодняшнем матче баскетболистки гродненской "Олимпии" у себя дома не оставили шансов "Гомельским рысям" - 96:41 (38:11, 25:4, 17:14, 16:12).

Положение в лидирующей группе после 21 тура: "Горизонт" (Минская область) - 41 очко, "Цмокi-Мiнск" - 40, "Олимпия" (Гродно) - 36.

В мужском первенстве состоялись стартовые поединки второго этапа. Минские "Цмокi" с большим трудом одолели в Витебске местный "Рубон" - 59:57, баскетболисты "Гродно-93" разгромили свой резервный состав со счетом 114:58, а могилевский "Борисфен" обыграл на своей площадке столичный "Импульс-БГУИР" - 101:58.

Положение команд: "Цмокi-Мiнск" - 41 очко, "Гродно-93" - 40, "Борисфен" - 39, "Импульс-БГУИР" (Минск) - 35, "Рубон" (Витебск) - 33, "Гродно-93-ГрГУ" - 31.-0-