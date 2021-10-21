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21 октября 2021, 21:30

Баскетболистки "Горизонта" проиграли второй матч в Еврокубке

Фото из архива
Фото из архива

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Горизонта" потерпели второе поражение подряд на групповом этапе розыгрыша Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 2-го тура группы С подопечные Натальи Трофимовой уступили на выезде польскому клубу "Горжов" со счетом 58:80 (18:17, 7:26, 13:20, 20:17). Выиграв первую четверть с минимальным перевесом, белорусские баскетболистки затем уступили инициативу соперницам и проиграли вторую встречу кряду. Лучшей в составе проигравших стала Анастасия Веремеенко, в активе которой 20 очков, 9 подборов и 2 результативные передачи. На старте турнира "Горизонт" уступил на своей площадке баскетболисткам турецкого клуба "Мерсин" с результатом 55:78.

Свой следующий матч минчанки проведут 28 октября в гостях у еще одного польского клуба "Люблина".

Положение команд после двух туров: "Мерсин" - 4 очка, "Горжов" - 3, "Люблин" - 3, "Горизонт" - 3.-0-

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