Баскетболистки "Олимпии" проиграли "Кибиркштиму" в матче EWBL

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вильнюсе сегодня начался первый в новом году этап женской Европейской баскетбольной лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом матче второго тура предварительной группы А баскетболистки гродненской "Олимпии" проиграли хозяину турнира вильнюсскому "Кибиркштиму" со счетом 59:70 (17:17, 16:23, 15:23, 11:7). Самой результативной в составе гродненской команды оказалась Наталья Дашкевич, набравшая 24 очка. В конце октября 2021 года "Олимпия" потерпела два поражения на этапе в Чехии от баскетболисток "Брно" (53:75) и словацкого клуба "Пьештянски чайки" (57:74). Завтра в этой группе действующий победитель EWBL, чемпион Беларуси "Горизонт" встретится с литовской командой, "Олимпия" сыграет с российской "Самарой", а 12 января два белорусских клуба встретятся между собой. Баскетболистки "Горизонта" в декабре в Словакии одолели хозяек этапа "Пьештянски чайки" (66:64, во втором овертайме), а потом проиграли соперницам из "Брно" (60:72) и "Самаре" (68:74, в овертайме). Положение команд: "Брно" - 7 очков (4 матча), "Пьештянски чайки" - 6 (4), "Самара" - 5 (3), "Кибиркштим" - 5 (3), "Горизонт" - 4 (3), "Олимпия" - 3 (3).

Еще один представитель Беларуси "Цмокi-Мiнск" первым из всех участников обеспечил себе путевку в плей-офф. Подопечные Андрея Вавлева, выступающие в предварительной группе В, в первом туре нынешнего сезона EWBL в начале ноября играли в Ростове-на-Дону и потерпели два поражения от российских команд: местного "Пересвета" (63:74) и "Ники" из Сыктывкара (43:83). Затем в декабре вице-чемпионки Беларуси в латвийской Лиепае успешно провели поединки второго тура, обыграв "Лиепаю" (60:49), словацкий клуб "Янг Энджелс" из Кошице (74:69) и чешскую "Остраву" (74:71). Положение команд: "Цмокi-Мiнск" - 8 (5), "Ника" - 6 (3), "Пересвет" - 5 (3), "Лиепая" - 5 (5), "Острава" - 3 (2), "Янг Энджелс" - 3 (2).

В решающем поединке прошлого сезона баскетболистки "Горизонта" в упорной борьбе обыграли в Молодечно "Нику" со счетом 70:60.

Турнир проводится с сезона 2015/2016 годов. По два раза его победителями становились латвийский ТТТ из Риги и словацкий "Гуд Энджелс" из Кошице. В финальном поединке 2019 года баскетболистки "Цмокi-Мiнск" уступили ТТТ, завоевав серебряные медали. В сезоне 2019/2020 соревнования не были завершены в связи с пандемией коронавируса.-0-