Баскетболистки сборной Беларуси потерпели второе поражение от итальянок

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки проиграли второй товарищеский матч команде Италии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вторую игру в итальянском Брони подопечные Наталии Трофимовой провели значительно слабее, чем первую, уступив - 56:73 (7:17, 9:17, 12:20, 28;19). Лучшей в составе белорусок была Анастасия Веремеенко, в активе которой 11 очков и 7 подборов под щитами.

В первой встрече итальянки выиграли со счетом 71:67.

Белорусские баскетболистки уступили итальянкам в товарищеском матче Первую половину встречи в итальянском Брони белоруски провели неплохо, уйдя на большой перерыв с преимуществом в 9 очков - 43:34.

До этого белоруски провели два спарринга в Риге. В первом из них они победили команду Латвии со счетом 81:77, а затем проиграли сборной Турции - 56:76. После матчей с итальянками подопечные Наталии Трофимовой отправятся в венгерский Секешфехервар, где 21 и 22 июня сыграют со сборной Венгрии. Это будут заключительные контрольные встречи перед стартом чемпионата Европы. Женский Евробаскет в этом году пройдет на аренах Латвии и Сербии. На первом этапе белоруски будут играть в предварительной группе D в сербском Зренянине с командами Сербии (27 июня), Бельгии (28 июня) и России (30 июня). После финиша группового этапа победители четырех квартетов сразу попадут в четвертьфинал, а команды, занявшие 2-3-е места, сыграют в 1/8 финала. Континентальное первенство завершится 7 июля.-0-