Баскетболистки сборной Беларуси примут нидерландок в квалификации ЧЕ

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси проведут сегодня второй матч отборочного турнира женского чемпионата Европы 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке минского Дворца спорта белоруски встретятся с командой Нидерландов (начало игры в 15.00; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В первом туре соревнований в квалификационной группе I подопечные Натальи Трофимовой выиграли в Праге у сборной Чехии со счетом 66:60. Спортсменки Нидерландов победили в Амстердаме сборную Ирландии - 82:60. Сегодня ирландки примут в Дублине чешских баскетболисток.

Отборочные матчи завершатся 12 февраля 2023 года. Путевки в финальную стадию получат победители десяти групп и четыре лучшие команды, которые финишируют вторыми. Финальная часть 39-го по счету женского Евробаскета с участием 16 команд пройдет летом 2023 года в Словении и Израиле.-0-