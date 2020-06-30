Баскетболистки сборной Беларуси завершили тренировочный сбор в Минске

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки женской сборной Беларуси завершили первый предсезонный учебно-тренировочный сбор, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В течение двух недель на паркете столичного спорткомплекса "Олимпик Арена" под началом Натальи Трофимовой и ее ассистента Алексея Пынтикова работали Мария Попова, Арина Мосько, Марина Иващенко, Анна Брич, Янина Инкина, Дарья Магаляс, Анна Лаппо, Юлия Василевич, Наталья Горбачева, Ирина Венская, Александра Шевченко, Полина Катлинская, Яна Захаревич, Екатерина Рыбалко и Яна Лебедич.

По мнению Натальи Трофимовой, этот сбор оказался очень полезным во всех отношениях. Ведь из-за пандемии коронавируса сезон в клубном баскетболе во всех странах завершился досрочно и спортсменки давно не имели не только игровой, но и специальной тренировочной практики. На сборе тренеры получили отличную возможность просмотреть перспективных девчонок из ближайшего резерва национальной команды, а также уделили больше внимания молодым игрокам, которые уже попадают в состав главной команды страны. Чтобы оживить тренировочный процесс, на сборе спортсменки провели своеобразный турнир, включавший баскетбольную эстафету и бросковый конкурс.

Если ничего не изменится, то 12 ноября у белорусских баскетболисток будет домашний поединок отборочного турнира чемпионата Европы против сборной Польши. В стартовом матче квалификационной группы F белоруски разгромили на выезде команду Великобритании со счетом 90:59, а польские баскетболистки уступили британкам на своей арене с результатом 63:75. Заключительные встречи Евробаскета-2021 сборная Беларуси проведет в 2021 году: 4 февраля у себя дома с британками и 7 февраля в гостях у польских баскетболисток.

В финальную стадию континентального первенства выйдут победители девяти групп и пяти лучших команд из занявших вторые места. Планируется, что финальный этап 38-го женского чемпионата Европы пройдет 17-27 июня 2021 года на аренах Испании и Франции, команды которых освобождены от квалификации. На ЧЕ-2019 чемпионками стали испанки, победившие в финале француженок (86:66), бронзу завоевали сербские баскетболистки, обыгравшие в матче за третье место британок (81:55). Сборная Беларуси выступила неудачно, заняв 13-е итоговое место среди 16 участников турнира, проходившего в Сербии и Латвии.-0-