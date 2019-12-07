Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" победили "Кибиркштис" в Европейской лиге

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" одержали четвертую победу в четырех матчах Европейской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Гродно в стартовом поединке второго тура предварительной группы В чемпионки Беларуси переиграли литовский "Кибиркштис" из Вильнюса со счетом 69:58 (31:20, 9:11, 21:12, 8:15). Гродненская "Олимпия" потерпела 4 поражение подряд, уступив в овертайме казахстанской "Астане" из Нур-Султана - 76:82 (24:23, 10:14, 18:18, 17:14, 7:13). Завтра два белорусских клуба встретятся между собой.

Выступающий в группе А столичный "Горизонт" после 5 проведенных встреч имеет 7 очков и находится на 5-м месте. Впереди чешский "Брно" - 10 очков, у голландского "Амстердама" и словацкого "Пьештяни" по 9 баллов, на очко меньше у российской "Ники" из Сыктывкара.-0-