Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" победили "Лиепаю" в матче EWBL

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" одержали первую победу в новом сезоне женской Европейской баскетбольной лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом матче второго тура вице-чемпионки Беларуси в латвийской Лиепае переиграли местный одноименный клуб с результатом 60:49 (18:16, 7:12, 17:6, 18:15). Самой результативной в составе минчанок стала Рэйчел Териот, набравшая 20 очков. Свой следующий поединок подопечные Андрея Вавлева проведут 2 декабря против словацкого "Янг Энджелс" из Кошице, а 3 декабря завершат второй тур встречей с чешской "Остравой". В первом туре нынешнего сезона EWBL баскетболистки "Цмокi-Мiнск" играли в Ростове-на-Дону и потерпели два поражения от российских команд - местного "Пересвета" - 63:74 и "Ники" из Сыктывкара - 43:83.

В соревнованиях принимают участие еще два белорусских клуба. Действующий победитель EWBL чемпион Беларуси "Горизонт" начнет выступление на следующей неделе. В словацком городе Пьештяни команда Натальи Трофимовой встретится с местным клубом "Пьештянски чайки" (7 декабря), чешским "Брно" (8 декабря) и российской "Самарой" (9 декабря). Гродненская "Олимпия" в конце октября играла в Чехии, уступив баскетболисткам "Брно" - 53:75 и "Пьештянским чайкам" - 57:74.

В решающем поединке прошлого сезона баскетболистки "Горизонта" в упорной борьбе обыграли в Молодечно "Нику" со счетом 70:60.

Турнир проводится с сезона 2015/2016 годов. По два раза его победителями становились латвийский ТТТ из Риги и словацкий "Гуд Энджелс" из Кошице. В финальном поединке 2019 года баскетболистки "Цмокi-Мiнск" уступили ТТТ, завоевав серебряные медали. В сезоне 2020/2021 соревнования не были завершены с связи с пандемией коронавируса.-0-