Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" победили "Олимпию" в плей-офф чемпионата Беларуси

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" одержали вторую победу над гродненской "Олимпией" в полуфинальной серии чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором домашнем матче чемпионки страны разгромили гостей из Гродно с разницей в 32 очка - 94:62. Вчера минчанки также были сильнее, победив со счетом 76:68. Таким образом, чтобы выйти в финал, подопечным Андрея Вавлева нужно выиграть всего одну встречу. Третий поединок серии до трех побед состоится 3 апреля в Гродно.

Первым финалистом женского чемпионата стали баскетболистки "Горизонта", трижды обыгравшие в полуфинальной серии "БДУ-Цмокi" - 99:42, 74:40 и 79:35.

После 27 туров мужского первенства турнирную таблицу возглавляет "Гродно-93", у которого 51 очко. На один балл отстают "Цмокi-Мiнск" и могилевский "Борисфен", столичный "Импульс-БГУИР" имеет 44 очка, у витебского "Рубона" 41 балл, "Гродно-93-ГрГу" набрал 37 очков.

Матчи следующего тура пройдут 30 и 31 марта.-0-