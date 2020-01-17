Баскетболистки "Цмокi-Miнск" проиграли новосибирскому "Динамо" в Европейской лиге

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Miнск" потерпели первое поражение на групповом этапе Европейской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Новосибирске в заключительном матче предварительной группы В минчанки проиграли местному "Динамо" с результатом 73:89 (25:20, 15:22, 16:17, 17:30). Самой результативной в составе белорусок стала Виктория Гаспер, в активе которой 23 очка. Несмотря на это поражение, подопечные Андрея Вавлева уверенно вышли в плей-офф со второго места, одержав шесть викторий в семи проведенных встречах.

Кроме чемпионок Беларуси места в нокаут-раунде из группы В обеспечили себе баскетболистки двух российских клубов - новосибирского "Динамо" и "Ростова". Еще один участник плей-офф станет известен после матчей в Вильнюсе. Выступающая в этой группе гродненская "Олимпия" потерпела пять поражений в пяти матчах и независимо от результатов игр в литовской столице займет 8-е место. Гродненские баскетболистки 18 января встретятся со словацким "Кошице", а 19 января сыграют против чешской "Остравы".

Игравший в группе А минский "Горизонт" также не пробился в нокаут-раунд, выиграв всего дважды в семи проведенных поединках. Из этой группы борьбу за награды продолжат чешский "Брно", словацкий "Пьештяни", нидерландский "Амстердам" и российская "Ника" из Сыктывкара.

В прошлом сезоне этого турнира чемпионом стал латвийский клуб ТТТ из Риги, обыгравший в решающем поединке "Цмокi-Miнск" со счетом 63:73.-0-