Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" выиграли второй матч подряд в EWBL

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" одержали вторую викторию подряд в новом сезоне женской Европейской баскетбольной лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в латвийской Лиепае подопечные Андрея Вавлева выиграли у словацкого клуба "Янг Энджелс" из Кошице со счетом 74:69 (30:13, 17:18, 14:19, 13:19). Вице-чемпионки Беларуси очень мощно провели первую четверть, а потом уверенно контролировали игру и довели встречу до победы. Самой результативной в составе минчанок стала Рейчел Териот, набравшая 15 очков.

В стартовом матче второго тура "Цмокi" переиграли "Лиепаю" с результатом 60:49, а завтра завершат этот этап встречей с чешской "Остравой". В первом туре нынешнего сезона EWBL баскетболистки "Цмокi-Мiнск" играли в Ростове-на-Дону и потерпели два поражения от российских команд: местного "Пересвета" (63:74) и "Ники" из Сыктывкара (43:83).

В соревнованиях участвуют еще два белорусских клуба. Действующий победитель EWBL чемпион Беларуси "Горизонт" начнет выступление на следующей неделе. В словацком городе Пьештяни команда Натальи Трофимовой встретится с местным клубом "Пьештянски чайки" (7 декабря), чешским "Брно" (8 декабря) и российской "Самарой" (9 декабря). Гродненская "Олимпия" в конце октября играла в Чехии, уступив баскетболисткам "Брно" (53:75) и "Пьештянским чайкам" (57:74).

В решающем поединке прошлого сезона баскетболистки "Горизонта" в упорной борьбе обыграли в Молодечно "Нику" со счетом 70:60.

Турнир проводится с сезона 2015/2016 годов. По два раза его победителями становились латвийский ТТТ из Риги и словацкий "Гуд Энджелс" из Кошице. В финальном поединке 2019 года баскетболистки "Цмокi-Мiнск" уступили ТТТ, завоевав серебряные медали. В сезоне 2020/2021 соревнования не были завершены в связи с пандемией коронавируса.-0-