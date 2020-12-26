Баскетболисты "Борисфена" первыми вышли в финал Кубка Беларуси

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В могилевском спорткомплексе "Олимпиец" стартовал решающий этап 24-го розыгрыша баскетбольного Кубка Беларуси среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинале хозяева турнира баскетболисты могилевского "Борисфена" без особых проблем разобрались с витебским "Рубоном", победив с перевесом в 29 баллов - 102:73 (24:11, 23:19, 22:18, 33:25). У могилевчан самым результативным стал Дюпри МакБрайер, набравший 17 очков, в составе проигравших лучшим был Руслан Пищейко, в активе которого 21 очко.

Второй финалист определится сегодня вечером после второго полуфинального матча, в котором действующий чемпион и обладатель Кубка страны "Цмокi-Мiнск" сыграет с "Гродно-93".

Победители полуфинальных баталий 27 декабря разыграют главный трофей, а неудачники поспорят за бронзу. Вход на игры "Финала четырех" свободный. Болельщикам в связи с эпидемиологической ситуацией необходимо находиться на трибунах в защитных масках, соблюдать социальную дистанцию и использовать антисептические средства. Все матчи будут транслироваться в режиме онлайн на официальном сайте Белорусской федерации баскетбола.

В финальном поединке кубкового розыгрыша 2019 года, также проходившего в Могилеве, "Цмокi-Мiнск" разгромили "Борисфен" с результатом 109:65. В матче за бронзовые медали баскетболисты "Гродно-93" победили "Рубон" - 96:88. Больше всех Кубок Беларуси брали минские "Цмокi", которые побеждали в 11 последних турнирах подряд, семь трофеев у "Гродно-93".

Победителем кубкового розыгрыша среди женских команд в сентябре стал "Горизонт", представляющий Минскую область, обыгравший в финале столичную команду "БДУ-Цмокi" со счетом 87:43. В поединке за бронзу баскетболистки гродненской "Олимпии" с перевесом в четыре очка одолели основной состав "Цмокi-Мiнск" - 76:72.-0-