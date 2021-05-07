Баскетболисты "Борисфена" стали первыми финалистами чемпионата Беларуси

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского "Борисфена" стали первыми финалистами мужского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В третьем поединке полуфинальной серии подопечные Андрея Кривоноса обыграли в гостях баскетболистов "Гродно-93" со счетом 83:71. В двух домашних встречах могилевчане также были сильнее - 87:77 и 100:69.

Соперник "Борисфена" по финальной серии за чемпионский титул может определиться сегодня вечером после третьего матча между действующим чемпионом страны "Цмокi-Мiнск" и еще одним столичным клубом "Импульс-БГУИР". В первых двух поединках серии до трех викторий "драконы" одержали уверенные победы - 92:65 и 101:42.

Минские "Цмокi" являются 12-кратными чемпионами Беларуси, восемь титулов у "Гродно-93", столичный "Виталюр" четыре раза брал золото, минский РТИ трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почета, один раз первенствовали баскетболисты РГУОР.-0-