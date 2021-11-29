Баскетболисты сборной Беларуси ушли на зимний перерыв лидерами группы В квалификации ЧМ

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси после первой части отборочного турнира чемпионата мира занимают первое место в квалификационной группе В, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После домашней виктории над турками со счетом 84:70 белорусы затем уступили в Салониках команде Греции с результатом 67:77. Однако, несмотря на поражение, главный тренер белорусской команды Ростислав Вергун остался доволен игрой своих подопечных. Он отметил, что к игрокам не может быть никаких претензий по самоотдаче и желании сражаться с куда более опытным соперником, который считается фаворитом группы. Кроме того, на стороне греков была мощнейшая поддержка болельщиков и более чем лояльное отношение арбитров. Наставник отметил, что с нетерпением ждет зимнего "окна" отборочных матчей, когда белорусы дважды сыграют с командой Великобритании. 25 февраля 2022 года белорусские баскетболисты примут соперников на своей арене, а 28 февраля сыграют в гостях. В первом туре британцы победили в Ньюкасле греков - 78:69, а затем проиграли в Стамбуле туркам - 67:84.

Турнирное положение в группе В после двух игровых дней: Беларусь 3 очка (разница мячей - 151-147), Турция - 3 (154-151), Греция - 3 (146-145), Великобритания - 3 (145-153).

Составы остальных групп европейской квалификации:

А - Сербия, Словакия, Бельгия, Латвия.

С - Хорватия, Швеция, Финляндия, Словения.

D - Израиль, Германия, Эстония, Польша.

Е - Франция, Португалия, Венгрия, Черногория.

F - Босния и Герцеговина, Литва, Болгария, Чехия.

G - Грузия, Северная Македония, Испания, Украина.

Н - Нидерланды, Исландия, Италия, Россия.

В следующий раунд отборочного турнира попадут по три лучшие команды из восьми квартетов. В итоге путевки на чемпионат мира завоюют 12 представителей Старого Света.

Финальный этап 19-го мужского планетарного баскетбольного форума пройдет с 25 августа по 10 сентября 2023 года на аренах Японии, Индонезии и Филиппин. В нем примут участие 32 команды со всех континентов.-0-