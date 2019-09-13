Баскетболисты сборной Испании одолели австралийцев и первыми вышли в финал чемпионата мира

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Испании стали первыми финалистами чемпионата мира, который проходит в Китае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в полуфинале испанцы одолели во втором овертайме команду Австралии со счетом 95:88 (19:21, 13:16, 19:18, 20:16, 9:9, 15:8).
Большую часть этого поединка впереди были австралийцы, но в концовке основного времени испанские баскетболисты догнали их, а затем сумели вырвать победу. Лучшим в составе победителей стал Марк Газоль, набравший 33 очка.
Соперник испанцев определится сегодня после второго полуфинального матча меду командами Аргентины и Франции. Решающие поединки за награды планетарного баскетбольного форума состоятся 15 сентября в Пекине.
На прошлом чемпионате мира, который проходил в 2014 году в Испании, американцы разгромили в финальном поединке сербов - 129:92, в матче за бронзовые медали французы одолели литовцев со счетом 95:93.-0-
Фото ФИБА