Баскетболисты сборных Литвы стали победителями турнира памяти Владимира Рыженкова

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юношеские сборные Литвы (U-16) стали победителями XXII Международного турнира памяти Владимира Рыженкова в Минске, белорусы - в призерах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях среди девушек литовские баскетболистки одержали победы над сверстницами из Польши (74:53), Беларуси (74:66) и Ирландии (73:40). Второе место заняли белоруски, в активе которых две виктории: над ирландками (82:46) и польками (67:50). Приз лучшего игрока турнира получила белоруска Яна Захаревич. Самой результативной стала ее подруга по команде Полина Верабей, а еще одна белоруска Елизавета Христофорова признана самой перспективной баскетболисткой.

У юношей также первенствовали литовцы, обыгравшие команды Беларуси (71:62), Польши (68:63) и Ирландии (109:31). Вторыми финишировали поляки, взявшие верх над белорусами (72:58) и ирландцами (95:37), третье место заняли белорусские баскетболистки, переигравшие ирландцев со счетом 72:39. Лучшим игроком признан лидер литовской сборной Таутвидас Балтрушайтис, который также оказался лучшим по результативности. Белорус Кирилл Восковцов признан лучшим нападающим, его товарищ по команде Максим Алексеев назван самым перспективным игроком. Призы зрительских симпатий получили ирландка Кейси Мюлвей и белорус Петр Козловский.

Фото БФБ

Турнир памяти первого министра спорта и туризма, главы Национального олимпийского комитета Беларуси Владимира Рыженкова проводится с 1996 года по решению белорусского правительства. Организаторами соревнований юных баскетболистов являются Министерство спорта и туризма Беларуси, Президентский спортивный клуб, Белорусская федерация баскетбола, Мингорисполком.-0-