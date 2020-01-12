Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" обыграли "Автодор" в Единой лиге ВТБ

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" одержали третью победу в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в очередном поединке регулярного сезона подопечные Ростислава Вергуна принимали на своей арене саратовский "Автодор" и выиграли со счетом 88:80 (26:19, 18:22, 17:15, 27:24). Самым результативным в составе победителей стал Бранко Миркович, набравший 16 очков.

В 13 проведенных играх банковского турнира минские "драконы" одержали три виктории и по-прежнему занимают последнее, 13-е место в турнирной таблице. Лидируют подмосковные "Химки", у которых 12 побед в 13 матчах, на второй позиции московский ЦСКА - 10 побед в 14 играх, третьим идет краснодарский клуб "Локомотив-Кубань", выигравший 9 из 13 проведенных поединков. Свой следующий матч Единой лиги ВТБ минчане проведут 18 января в Краснодаре.-0-