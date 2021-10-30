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30 октября 2021, 19:04

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" победили "Гродно-93" в чемпионате Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" продолжили победную серию в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою седьмую викторию кряду минчане одержали сегодня на своей площадке, выиграв у гостей из "Гродно-93" с разницей в семь очков - 72:65 (18:11, 19:18, 18:25, 17:11). В составе победителей самым результативным стал Алексей Навойчик, в активе которого 11 очков, у проигравших Максим Мирошниченко и Никола Джурич набрали по 17 баллов. Для "Гродно-93" это второе поражение подряд после пяти стартовых побед.

Также сегодня вице-чемпион страны могилевский "Борисфен" переиграл на выезде молодежную команду столичных "драконов" со счетом 81:62. Витебский "Рубон" разгромил на своей площадке минский "Импульс-БГУИР" - 96:71, в поединке аутсайдеров баскетболисты "Гродно-93-ГрГу" взяли верх над воспитанниками РЦОП-СДЮШОР с результатом 78:60, а в Бресте местная "Виктория" уступила "Гомельским рысям" - 68:80. 

Положение в группе лидеров после 7 туров: "Цмокi-Мiнск" - 14 очков, "Борисфен" - 13, "Рубон" - 12, "Гродно-93" - 12.

Очередные встречи женского первенства Беларуси состоятся завтра. Лидеры турнира, чемпионки страны баскетболистки "Горизонта" сыграют с минским клубом "БДУ-Цмокi". Вице-чемпион "Цмокi-Мiнск" встретится с резервистками "Горизонта", а спортсменки "Бреста" примут на своей площадке "Гомельских рысей". После шести туров впереди "Горизонт", у которого 12 очков из 12 возможных, на один балл отстает гродненская "Олимпия", 10 очков в активе "Цмокi-Мiнск".-0-

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