Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" примут "Зелену Гуру" в Единой лиге ВТБ

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня свой 11-й поединок в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке минского "Фалькон Клуба" подопечные Ростислава Вергуна сыграют против польского клуба "Зелена Гура" (начало в 15.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5").

В предыдущем туре "драконы" одолели в Минске гостей из "Нижнего Новгорода" (77:75), прервав серию из восьми поражений подряд. Сегодняшние соперники минчан уступили в Казани баскетболистам УНИКСа (64:65).

Также сегодня в Красноярске местный "Енисей" встретится с пермской "Пармой", а баскетболисты "Химок" примут на своей площадке гостей из УНИКСа.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 23 очка (14 матчей), "Зенит" (Санкт-Петербург) - 21 (11), ЦСКА (Москва) - 20 (11), УНИКС - 20 (12), "Зелена Гура" - 19 (13). Минские "Цмокi" имеют в своем активе 12 баллов и находятся на 11-м месте, опережая "Енисей" (11 очков) и эстонский "Калев" из Таллина (10).-0-