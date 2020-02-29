Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Автодору" в матче Единой лиги ВТБ

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели 14-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в гостевом поединке 18-го тура минские "драконы" уступили саратовскому "Автодору" со счетом 90:109 (24:26, 22:32, 21:26, 23:25). Только в первой четверти подопечные Ростислава Вергуна играли на равных с хозяевами, а затем стали допускать массу ошибок и проиграли с разницей в 19 баллов. Самым результативным в составе минчан стал Максим Салаш, набравший 20 очков. В первом круге "Цмокi" обыграли "Автодор" на своей арене со счетом 88:80.

В другом сегодняшнем матче баскетболисты "Нижнего Новгорода" переиграли на своей площадке краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" с результатом 96:93. Позже казанский УНИКС примет таллиннский "Калев".

Турнирную таблицу Единой лиги ВТБ возглавляют в подмосковные "Химки", у которых 17 викторий в 18 проведенных матчах, 14 побед у московского ЦСКА, на один выигрыш меньше у "Локомотива-Кубани", казанский УНИКС одержал 10 побед. Минские "драконы" одержали всего 4 виктории и занимают последнее, 13-е место.

Следуюший матч "банковского" турнира "Цмокi-Miнск" проведут 7 марта на своей площадке против польского клуба "Зелена Гура", в активе которого 7 побед в 17 проведенных играх.

До этого, 4 марта чемпионы Беларуси сыграют в гостях у датского клуба "Баккен Беарз" в первом четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка ФИБА-Европа.-0-