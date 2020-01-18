Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Локомотиву-Кубани" в Единой лиге ВТБ

Во время матча. Фото Единой лиги ВТБ

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели 11-е поражение в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА. Сегодня в очередном поединке регулярного сезона подопечные Ростислава Вергуна проиграли в Краснодаре одному из фаворитов местному клубу "Локомотив-Кубань" со счетом 70:78 (17:16, 21:20, 10:20, 22:22). В первой половине игры гости ни в чем не уступали грозным соперникам, и ушли на большой перерыв с перевесом в два балла - 38:36. Однако затем хозяева стали действовать гораздо сильнее и в итоге добились победы с преимуществом в 8 очков. Самым результативным в составе минчан стал Доминез Барнетт, набравший 20 очков. В 14 проведенных играх "банковского" турнира минские "драконы" одержали 3 виктории и по-прежнему занимают последнее, 13-е, место в турнирной таблице. Лидируют подмосковные "Химки", у которых 12 побед в 13 матчах, на второй позиции московский ЦСКА - 10 побед в 14 играх, третьим идет "Локомотив-Кубань", выигравший 10 из 14 поединков. Свой следующий матч Единой лиги ВТБ минчане проведут 26 января на своей арене против "Химок". До этого, 22 января, чемпионы Беларуси также в Минске примут израильский "Ирони" в поединке 4-го тура второго группового этапа Кубка ФИБА-Европа. После трех игровых дней положение в квартете J таково: "Цмокi-Мiнск" - 5 очков, "Клуж" (Румыния) - 5, "Ирони" - 4, "Орадя" (Румыния) - 4.-0- Фото Единой лиги ВТБ Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!