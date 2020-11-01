Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли второй матч в Единой лиге ВТБ

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели второе поражение в новом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня чемпионы Беларуси уступили в гостях польскому клубу "Зелена Гура" со счетом 75:89 (13:24, 28:24, 11:16, 23:25). Самым результативным в составе минчан стал американский легионер Крис Клайберн, набравший 25 очков.

В стартовом матче нынешнего сезона минчане победили в Красноярске местный "Енисей" со счетом 86:81, а потом проиграли в Санкт-Петербурге баскетболистам "Зенита" - 73:104. Затем в связи с коронавирусом "драконы" ушли на карантин, пропустив несколько матчей Единой лиги ВТБ и группового этапа Лиги чемпионов.

Сейчас в "банковском" турнире лидирует "Зенит", одержавший пять побед в пяти проведенных играх. Также пять викторий в активе краснодарского клуба "Локомотив-Кубань", который сыграл на один матч больше, четыре выигрыша в пяти встречах у действующего чемпиона Единой лиги ВТБ московского ЦСКА.

После матча в Польше минские "Цмокi" вернутся домой и 4 ноября примут на площадке столичного "Фалькон Клуба" французский "Шоле" в первом матче группы С чемпионской Лиги. Затем, 11 ноября сыграют в Афинах с греческим клубом АЕК, который в первый игровой день встретится у себя дома с израильским "Маккаби" из Холона.-0-