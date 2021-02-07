Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Зениту" в матче Единой лиги ВТБ

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели 12-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на площадке "Минск-Арены" подопечные Ростислава Вергуна уступили лидеру турнира "Зениту" из Санкт-Петербурга с результатом 73:99 (19:20, 16:25, 20:24, 18:30). Самым результативным в составе проигравших стал Крис Клайберн, набравший 23 очка. В матче первого круга зенитовцы обыграли минчан на своей арене со счетом 104:73. В этом сезоне минские "драконы" одержали лишь две виктории - в Красноярске над местным "Енисеем" (86:81) и в Минске над баскетболистами "Нижнего Новгорода" (77:76).

Также сегодня баскетболисты московского ЦСКА неожиданно проиграли у себя дома эстонскому "Калеву" из Таллина - 102:107. В Саратове местный "Автодор" уступил УНИКСу со счетом 97:110. Позже польская "Зелена Гура" примет у себя дома "Нижний Новгород".

Положение в лидирующей группе Единой лиги ВТБ сейчас таково: "Зенит" - 29 очков (15 матчей), УНИКС - 28 (16), "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 24 (15). Минские "Цмокi" имеют в своем активе 16 баллов и находятся на последнем, 13-м месте в турнирной таблице.

Следующий поединок минчане проведут 28 февраля в Саратове против "Автодора", который победил в 7 из 15 проведенных игр.-0-

Фото Андрея Покумейко