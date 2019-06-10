Баскетболисты ЦСКА в девятый раз выиграли Единую лигу ВТБ

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты московского ЦСКА в девятый раз стали победителями Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы в финальной серии до трех побед не оставили шансов баскетболистам "Химок", выиграв три встречи подряд. Сначала "армейцы" дважды победили в Москве - 106:85 и 103:92, а сегодня добились успеха и в гостях - 80:62.

Самым полезным игроком нынешнего плей-офф признан форвард ЦСКА Никита Курбанов, который в 9 матчах нокаут-раунда набирал в среднем 8,7 очка за игру.

Для ЦСКА это девятый триумф в "банковском" турнире с 2010-го года. Лишь однажды (в 2011-м году) москвичи уступили титул "Химкам".

Также в этом сезоне баскетболисты ЦСКА в четвертый раз стали победителями главного клубного турнира Старого Света - Евролиги.-0-