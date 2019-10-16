Баскетбольный турнир памяти Александра Дубко пройдет в Гродно

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16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетбольный турнир, посвященный памяти председателя Гродненского облисполкома, Героя Беларуси Александра Дубко, пройдет в Гродно с 18 по 20 октября, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу БФБ.
В состязаниях примут участие команды девушек 2003-2004 годов рождения. Беларусь представят сразу три дружины: "Гроднооблспорт-Принеманье", "Цмокі-Мінск" и РГУОР.
Старт состоится в рамках программы первого тура Европейской баскетбольной лиги среди девушек.
За награды будут бороться команды из Беларуси, России, Латвии, Польши. Следить за ходом противостояний можно будет на официальном сайте лиги.-0-