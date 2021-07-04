БАТЭ не смог победить "Витебск" в матче чемпионата Беларуси

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ и "Витебска" разошлись миром в поединке 15-го тура чемпионата Беларуси - 0:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Витебске прошла с небольшим преимуществом гостей, но зрители так и не увидели забитых мячей.

Позже состоятся еще две игры: "Динамо" (Минск) - "Славия" (Мозырь), "Динамо" (Брест) - "Рух" (Брест).

Результаты других матчей 15-го тура: "Минск" - "Сморгонь" - 2:2, "Слуцк" - "Спутник" (Речица) - 3:2, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Ислочь" (Минский район) - 1:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Неман" (Гродно) - 1:1.

Гостевой матч лидера турнира солигорского "Шахтера" с "Гомелем" перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: "Шахтер" - 40 очков, БАТЭ - 36, "Рух" - 28, "Гомель" - 27, "Динамо" (Минск) - 26, "Минск" - 21, "Динамо" (Брест) - 20, "Витебск" - 20, "Энергетик-БГУ" - 19, "Торпедо-БелАЗ" - 19, "Ислочь" - 16, "Слуцк" - 14, "Славия" - 9, "Неман" - 9, "Спутник" - 7, "Сморгонь" - 7.

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 13 мячей.-0-