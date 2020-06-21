БАТЭ обыграл "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер футбольного чемпионата Беларуси борисовский БАТЭ победил в Бобруйске местную "Белшину" со счетом 2:0 в матче 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в гостях у аутсайдера, борисовчане открыли счет на 27-й минуте после точного удара капитана команды Игоря Стасевича. Во втором тайме хозяева создали несколько голевых моментов, но не смогли поразить ворота Антона Чичкана. А на 83-й минуте встречи в одной из контратак Павел Нехайчик забил второй гол, принеся БАТЭ очередную викторию.

Также сегодня футболисты "Витебска" у себя дома встретятся с "Минском", а в Солигорске местный "Шахтер" примет футболистов брестского "Руха".

Результаты остальных матчей 14-го тура: "Слуцк" - "Неман" (Гродно) - 0:1, "Славия" (Мозырь) - "Смолевичи" - 2:1, "Ислочь" (Минский район) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:2, "Динамо" (Брест) - "Городея" - 3:1, "Динамо" (Минск) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 0:0.

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 30 очков (14 матчей), "Шахтер" - 25 (13), "Динамо" (Брест) - 25 (14), "Неман" - 23 (13), "Торпедо-БелАЗ" - 23, (14), "Энергетик-БГУ" - 23 (14), "Ислочь" - 20 (14), "Динамо" (Минск) - 20 (14), "Слуцк" - 18 (14), "Витебск" - 18 (13), "Славия" - 18 (14), "Рух" - 15 (13), "Городея" - 15 (14), "Минск" - 13 (11), "Смолевичи" - 7 (13), "Белшина" - 6 (14).

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей.-0-