БАТЭ обыграл "Дняпро" в чемпионате Беларуси по футболу, до шести очков сократив отставание от брестского "Динамо"

Во время матча. Фото ФК БАТЭ
Новости темы "Чемпионат Беларуси по футболу-2019"
Минское "Динамо" и "Славия" сыграли вничью в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В футбольном чемпионате Беларуси сегодня прошли перенесенные матчи 16-го тура. БАТЭ обыграл в гостях могилевский "Дняпро" - 1:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Единственный мяч на счет борисовчан на 44-й минуте матча записал хавбек Игорь Стасевич.
Как сообщалось, сегодня мозырская "Славия" принимала на своем поле минское "Динамо", встреча завершилась вничью - 1:1.
Минское "Динамо" и "Славия" сыграли вничью в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 67 очков (26 матчей), БАТЭ - 58 (25), "Шахтер" - 58 (26), "Динамо" (Минск) - 47 (26), "Ислочь" - 42 (26), "Торпедо-БелАЗ" - 42 (26).
Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 67 очков (26 матчей), БАТЭ - 61 (26), "Шахтер" - 58 (26), "Динамо" (Минск) - 47 (26), "Ислочь" - 42 (26), "Торпедо-БелАЗ" - 42 (26). Внизу турнирной таблицы, кроме завершившего сезон минского "Торпедо": "Гомель" - 20 очков (26), "Энергетик-БГУ" - 23 (26) и "Дняпро" - 24 (26).-0-