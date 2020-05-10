БАТЭ одержал волевую победу над "Смолевичами" и догнал "Слуцк" в чемпионате Беларуси

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ одержал волевую викторию над "Смолевичами" и догнал "Слуцк" в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пропустив мяч на первой минуте игры после удара Евгения Барсукова, борисовчане еще до перерыва трижды поразили ворота соперников. На 13-й минуте счет сравнял Максим Скавыш, через две минуты отличился Игорь Стасевич, а на 36-й минуте гол забил Дмитрий Бага. Во втором тайме Дмитрий Щегрикович и Жан По восстановили равновесие, а затем сербский форвард БАТЭ Неманья Милич оформил дубль, установив окончательный результат - 5:3.

Позже в Бресте местное "Динамо" сыграет с одноклубниками из Минска.

Результаты остальных игр 8-го тура: "Славия" (Мозырь) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 0:0, "Слуцк" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 1:2, "Городея" - "Минск" - 1:1, "Неман" (Гродно) - "Рух" (Брест) - 2:4, "Ислочь" (Минский район) - "Белшина" (Бобруйск) - 2:1, "Витебск" - "Шахтер" (Солигорск) - 0:0.

Турнирное положение сейчас таково: "Слуцк", БАТЭ - по 16 очков, "Энергетик-БГУ", "Торпедо-БелАЗ", "Ислочь" - по 15, "Рух", "Шахтер" - по 12, "Витебск", "Городея", "Славия" - по 11, "Динамо" (Брест), "Минск" - по 10, "Динамо" (Минск) - 9, "Неман" - 8, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по 6 мячей.-0-