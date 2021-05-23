БАТЭ в пятый раз выиграл Кубок Беларуси по футболу

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ стали обладателями Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке 30-го кубкового розыгрыша борисовчане победили "Ислочь" из Минского района со счетом 2:1. Начало встречи на поле гомельского стадиона "Центральный" прошло в равной борьбе. Обе команды много атаковали, но быстрого успеха не добились. Постепенно борисовчане завладели инициативой и на 31-й минуте их капитан Станислав Драгун открыл счет, замкнув передачу с правого фланга. Выйдя вперед, футболисты БАТЭ продолжали атаковать, но развить успех не смогли. А после перерыва подопечные Артема Радькова перестроили игру и на 59-й минуте ветеран "Ислочи" Дмитрий Комаровский восстановил равновесие - 1:1. После пропущенного гола команда Виталия Жуковского снова стала действовать первым номером и через 18 минут бывший игрок "Ислочи" Павел Рыбак вновь вывел БАТЭ вперед. В оставшееся игровое время игра шла на встречных курсах, обе команды могли отличиться, но результат не изменился.

Футболисты БАТЭ стали пятикратными обладателями Кубка страны, а в финале они играли в десятый раз. "Ислочь" впервые в своей истории пробилась в финал кубкового турнира. В полуфинале команда Артема Радькова сумела победить по сумме двух поединков действующего чемпиона страны солигорский "Шахтер" (0:1 и 2:0). БАТЭ оказался сильнее жодинского "Торпедо-БелАЗа" (4:1 и 1:1). Нынешний главный тренер борисовского клуба Виталий Жуковский начинал этот кубковый розыгрыш в качестве наставника "Ислочи", а потом перешел в БАТЭ.

Благодаря кубковой победе БАТЭ, путевку в квалификацию Лиги конференций УЕФА получило брестское "Динамо", которое финишировало четвертым в прошлом чемпионате Беларуси.

В прошлом сезоне борисовская дружина в четвертый раз взяла Кубок страны, одолев в решающем поединке в Минске брестское "Динамо" со счетом 1:0 (в овертайме). По три раза Кубком владели минское "Динамо", "Шахтер", бобруйская "Белшина" и брестское "Динамо". По два трофея у столичного МТЗ-РИПО, "Гомеля", мозырской "Славии" и новополоцкого "Нафтана", по одному - у футболистов "Минска", столичного "Динамо-93", гродненского "Немана", "Витебска" и "Торпедо-БелАЗа".-0-