ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 22 апреля 2021
Минск Облачно с прояснениями +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:52 Повреждение трубопровода в Минске локализовано - МЧС Происшествия
00:48 Компания Valneva начала финальный этап испытаний вакцины от коронавируса В мире
00:03 ФОТОФАКТ: Подвоз питьевой воды в пострадавшие из-за аварии района Минска Общество
21.04.21
21.04.21 23:42 БАТЭ выиграл у "Торпедо-БелАЗа" в полуфинале футбольного Кубка Беларуси Спорт
21.04.21 23:37 На месте повреждения водопроводного трубопровода поврежден и подземный газопровод среднего давления - МЧС Происшествия
21.04.21 23:20 В пострадавшие районы Минска, где отсутствует водоснабжение, направлены автоцистерны с питьевой водой Общество
21.04.21 23:00 ФОТОФАКТ: Прорыв водопроводной трубы в Минске на улице Уборевича Происшествия
21.04.21 22:52 Хаджи Раджабов выиграл бронзу ЧЕ по борьбе в Польше Спорт
21.04.21 22:30 В трех районах Минска отсутствует водоснабжение - комментарий "Минскводоканала" Происшествия
21.04.21 21:51 В Северной Македонии вводят режим ЧС из-за пандемии В мире
21.04.21 21:46 Али Шабанов выиграл бронзовую медаль на ЧЕ по борьбе в Польше Спорт
21.04.21 21:41 Инспекторы ГАИ задержали нетрезвого водителя в Минске Происшествия
21.04.21 21:25 Дорожную разметку будут наносить на 15 участках в Минске в ночь на 22 апреля Регионы
21.04.21 21:17 "Локомотив" и "Крылья Советов" вышли в финал Кубка России Спорт
21.04.21 20:51 "Шахтер" победил "Ислочь" в первом полуфинале футбольного Кубка Беларуси Спорт
21.04.21 20:45 Минские "Цмокi" проиграли "Химкам" в Единой лиге ВТБ Спорт
21.04.21 20:36 Банк развития в I квартале предоставил около Br930 млн на поддержку национальной экономики Экономика
21.04.21 20:04 В детсадах и школах Минска ежегодно растет число групп с белорусским языком обучения Регионы
21.04.21 19:55 Щекин: "коллективный Запад" пытается наносить удары по Союзному государству со всех сторон Политика
21.04.21 19:49 Минские пловцы выиграли эстафету вольным стилем на чемпионате Беларуси Спорт
21.04.21 19:48 Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл Рафаэлю Надалю в Барселоне Спорт
21.04.21 19:33 Мингорисполком и облисполкомы проведут 24 апреля прямые телефонные линии Общество
21.04.21 19:23 Молодежная сборная Узбекистана посетила Олимпийский музей Общество
21.04.21 19:02 Технические вузы Беларуси и Ташкента организуют совместные студотряды Общество
21.04.21 18:54 Брестчанка Анастасия Шкурдай выиграла чемпионат Беларуси по плаванию Спорт
21.04.21 18:46 Телеканал "Беларусь 3" покажет "Реквием" Джузеппе Верди к 35-летию чернобыльской трагедии Общество
21.04.21 18:40 Более 211 тыс. человек в Беларуси получили первую дозу вакцины против COVID-19 - Минздрав Общество
21.04.21 18:36 Лучшую пару Студенческого бала выберут 23 апреля в БГУ Общество
21.04.21 18:36 Белорусские гандболисты начали подготовку к матчам квалификации ЧЕ Спорт
21.04.21 18:32 Петришенко 22-23 апреля примет участие в заседании Совета ЕЭК Экономика
Все новости
Все новости
Спорт
21 апреля 2021, 23:42

БАТЭ выиграл у "Торпедо-БелАЗа" в полуфинале футбольного Кубка Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ обыграли жодинское "Торпедо-БелАЗ" в домашнем полуфинальном матче Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нынешние обладатели Кубка сразу пошли в атаку и уже на 2-й минуте игры Виллюм Виллюмссон открыл счет. Торпедовцы не собирались сдаваться и на 29-й минуте Дмитрий Антилевский восстановил равновесие. Ничейный результат лержался недолго - через 5 минут хозяева вновь вышли вперед после пенальти в исполнении Максима Скавыша. Вскоре после перерыва отличился Яков Филипович а незадолго до финального свистка Максим Скавыш забил четвертый мяч в ворота Владимира Бушмы - 4:1 в пользу БАТЭ.

В первом полуфинальном матче действующий чемпион страны солигорский "Шахтер" с большим трудом одолел на своем поле "Ислочь" из Минского района с минимальным преимуществом - 1:0. Единственный гол в этой встрече был забит на 76-й минуте, когда полузащитник гостей Максим Мякиш срезал мяч в свои ворота.

Ответные поединки за выход в финал пройдут 5 мая в Жодино и Минске. Решающий поединок 30-го Кубка Беларуси состоится 23 мая в Гомеле.

В финальном матче прошлого кубкового розыгрыша футболисты БАТЭ с результатом 1:0 победили в дополнительное время брестское "Динамо".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БАТЭ Кубок Беларуси футбол
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Хаджи Раджабов выиграл бронзу ЧЕ по борьбе в Польше
Али Шабанов. Фото из архива Али Шабанов выиграл бронзовую медаль на ЧЕ по борьбе в Польше
Фото fclm.ru "Локомотив" и "Крылья Советов" вышли в финал Кубка России
Фото fcshakhter.by "Шахтер" победил "Ислочь" в первом полуфинале футбольного Кубка Беларуси
Минские "Цмокi" проиграли "Химкам" в Единой лиге ВТБ
Фото из архива Минские пловцы выиграли эстафету вольным стилем на чемпионате Беларуси
Главное
Фото из архива Лукашенко 22 апреля в Москве проведет переговоры с Путиным
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1318 пациентов с COVID-19, выписаны 1393 человека
Сенаторы одобрили поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму
В Беларуси принимаются все необходимые меры для преодоления последствий аварии на ЧАЭС - эксперт
Топ-новости
В пострадавшие районы Минска, где отсутствует водоснабжение, направлены автоцистерны с питьевой водой
Путин в ходе послания прокомментировал информацию о попытке госпереворота в Беларуси
Андрейченко: отношения Беларуси и Молдовы всегда строятся на принципах доверия и взаимного уважения
Политика государства ориентирована на создание условий для предпринимательской инициативы - Ярошевич
Али Шабанов выиграл бронзовую медаль на ЧЕ по борьбе в Польше
Более 211 тыс. человек в Беларуси получили первую дозу вакцины против COVID-19 - Минздрав
Банк развития в I квартале предоставил около Br930 млн на поддержку национальной экономики
Домик в деревне за базовую: тонкости покупки пустующих и ветхих домов
Дорожную разметку будут наносить на 15 участках в Минске в ночь на 22 апреля
Щекин: "коллективный Запад" пытается наносить удары по Союзному государству со всех сторон
Страны СНГ подтверждают готовность к укреплению международной безопасности
Илья Шиманович стал чемпионом Беларуси на дистанции 100 м брассом
В Минюсте сообщили об итогах внеочередной аттестации адвокатов
Молодежный парламент Беларуси осуждает участников подготовки госпереворота
Нацбанк разъяснил изменения по вопросам валютного регулирования и контроля
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.