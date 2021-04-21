БАТЭ выиграл у "Торпедо-БелАЗа" в полуфинале футбольного Кубка Беларуси

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ обыграли жодинское "Торпедо-БелАЗ" в домашнем полуфинальном матче Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нынешние обладатели Кубка сразу пошли в атаку и уже на 2-й минуте игры Виллюм Виллюмссон открыл счет. Торпедовцы не собирались сдаваться и на 29-й минуте Дмитрий Антилевский восстановил равновесие. Ничейный результат лержался недолго - через 5 минут хозяева вновь вышли вперед после пенальти в исполнении Максима Скавыша. Вскоре после перерыва отличился Яков Филипович а незадолго до финального свистка Максим Скавыш забил четвертый мяч в ворота Владимира Бушмы - 4:1 в пользу БАТЭ.

В первом полуфинальном матче действующий чемпион страны солигорский "Шахтер" с большим трудом одолел на своем поле "Ислочь" из Минского района с минимальным преимуществом - 1:0. Единственный гол в этой встрече был забит на 76-й минуте, когда полузащитник гостей Максим Мякиш срезал мяч в свои ворота.

Ответные поединки за выход в финал пройдут 5 мая в Жодино и Минске. Решающий поединок 30-го Кубка Беларуси состоится 23 мая в Гомеле.

В финальном матче прошлого кубкового розыгрыша футболисты БАТЭ с результатом 1:0 победили в дополнительное время брестское "Динамо".-0-