БАТЭ выигрывает у футболистов ПАОКа после первого тайма

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ выигрывают у греческого ПАОКа со счетом 3:0 после первого тайма матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая половина встречи в Салониках началась с атак хозяев, но они не представляли особых угроз воротам Дениса Щербицкого. Зато один из контрвыпадов борисовчан завершился голом - на 18-й минуте игры после передачи с левого фланга счет открыл Максим Скавыш. За 3 минуты до перерыва греки нарушили правила в своей штрафной площади, и Николай Сигневич реализовал пенальти. Он же оформил дубль на первой компенсированной минуте - 3:0.-0-