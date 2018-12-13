БАТЭ выигрывает у футболистов ПАОКа после первого тайма

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ выигрывают у греческого ПАОКа со счетом 3:0 после первого тайма матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первая половина встречи в Салониках началась с атак хозяев, но они не представляли особых угроз воротам Дениса Щербицкого. Зато один из контрвыпадов борисовчан завершился голом - на 18-й минуте игры после передачи с левого фланга счет открыл Максим Скавыш. За 3 минуты до перерыва греки нарушили правила в своей штрафной площади, и Николай Сигневич реализовал пенальти. Он же оформил дубль на первой компенсированной минуте - 3:0.-0-
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