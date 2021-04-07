БАТЭ вышел в полуфинал Кубка Беларуси по футболу

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ стали последними полуфиналистами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня нынешние владельцы Кубка переиграли в гостевом четвертьфинальном поединке футболистов "Витебска" с результатом 3:2. В первой встрече этих команд в Борисове БАТЭ также победил - 2:1.

Ранее в полуфинал пробились чемпионы страны футболисты солигорского "Шахтера", которые по сумме двух встреч были сильнее гродненского "Немана" - 3:0 (дома) и 1:2 (в гостях). Футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" победили представителя второго дивизиона национального первенства дзержинский "Арсенал" - 3:0 (дома) и 0:0 (в гостях). "Ислочь" одолела "Минск" благодаря голу, забитому в выездном поединке, - 1:1 (в гостях) и 0:0 (дома).

Жеребьевка полуфинальных пар состоится завтра в столичном Доме футбола. Первые полуфинальные матчи пройдут 20-21 апреля, ответные - 5 мая. Финальный поединок 30-го кубкового розыгрыша состоится 23 мая в Гомеле.

В решающем матче прошлого Кубка Беларуси БАТЭ с минимальным перевесом 1:0 одолел в дополнительное время брестское "Динамо".-0-