Базанов: комитет УЕФА поможет развивать белорусскую футбольную инфраструктуру

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимир Базанов, предваряя работу заседания комитета УЕФА Хет-трик в Минске, рассказал о планах дальнейшего сотрудничества с европейскими футбольными властями, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт АБФФ.

Владимир Базанов отметил, что Хет-трик является одним из основных комитетов УЕФА, который помог реализовать в Беларуси ряд проектов, ключевым из них стал Технический центр АБФФ. "Мы хотим и дальше развивать белорусскую футбольную инфраструктуру при поддержке комитета УЕФА Хет-трик. Уже в ближайшее время планируем укладку полноразмерных футбольных полей с искусственным покрытием в таких городах, как Барановичи, Молодечно, Борисов, Полоцк и Орша", - добавил он.

Председатель комитета УЕФА Хет-трик Карл-Эрик Нилссон в свою очередь подчеркнул, что доволен тем, как продвигается сотрудничество с белорусской стороной.

Мероприятие с участием членов комитета из 28 стран во главе с Карлом-Эриком Нилссоном, сотрудников УЕФА и наблюдателей ФИФА, а также представителей Белорусской федерации футбола прошло сегодня в закрытом режиме.

Программа УЕФА Хет-трик была запущена в конце 2003 года. Ее цель - финансовая поддержка ассоциаций УЕФА, которые благодаря инвестициям работают над развитием футбола на всех уровнях. Ежегодно производятся выплаты солидарности, благодаря которым ассоциации УЕФА получают возможность принимать участие в детско-юношеских, женских и любительских турнирах.-0-