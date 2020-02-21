Базылев: конкуренция на турнире по самбо в Минске с каждым годом растет

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкуренция на турнире по самбо в Минске с каждым годом растет. Такое мнение сегодня корреспонденту БЕЛТА высказал главный тренер сборной Беларуси по самбо Дмитрий Базылев на XXIV Международном турнире категории А по самбо на призы Президента, который проходит в минском Дворце спорта.

"Минский турнир - это серьезный старт для самбистов из разных стран мира. Здесь собираются очень сильные атлеты. С каждым годом конкуренция на соревнованиях по самбо в Минске увеличивается. Состязания помогают открывать новые таланты", - сказал Дмитрий Базылев. Он отметил, что для многих молодых атлетов данный турнир - это ответственный экзамен.

За награды минского турнира борются представители 24 стран. Беларусь на соревнованиях представляют около 60 атлетов. Президентским спортивным клубом учреждены специальные призы турнира - "За волю к победе" и "Лучшую технику".

Организаторами соревнований выступают Международная любительская федерация самбо (FIAS), Министерство спорта и туризма, Президентский спортивный клуб, Минский городской исполнительный комитет, Национальный олимпийский комитет, Белорусская федерация самбо.

Вход для зрителей на мероприятие свободный. Завершится турнир сегодня.

В 2019 году белорусские самбисты завоевали 23 медали (7 золотых, 8 серебряных, 8 бронзовых) на международном турнире категории А в Минске.-0-