Беларусь и Абу-Даби планируют реализовать совместные баскетбольные проекты

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Совете Абу-Даби по спорту состоялась рабочая встреча руководства организации с представителями белорусской делегации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Совета Абу-Даби по спорту Ареф аль-Авани, директор по спортивным техническим вопросам Совета Абу-Даби по спорту Талаль аль-Хашеми, генеральный секретарь - исполнительный директор БФБ Анастасия Маринина и посол Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах Андрей Лученок.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и возможности реализации совместных баскетбольных проектов, а также организацию ответного визита в Беларусь. Планируется, что участие в совместных тренировочных лагерях в Минске примут лучшие команды юношей и девушек из Абу-Даби. Также отдельно обсуждалась тема развития олимпийского вида баскетбола 3х3, проведение турниров и товарищеских игр.

Ареф аль-Авани рассказал, что неоднократно бывал в белорусской столице. Так, в июне текущего года генсек посетил церемонию открытия ІІ Европейских игр. Он отметил высокий уровень организации и проведения масштабных соревнований в Беларуси.

"Рады, что сотрудничество развивается в первую очередь благодаря личным контактам и взаимодействию руководителей наших стран, - подчеркнула Анастасия Маринина. - Особой составляющей сотрудничества между государствами является спортивная сфера, а у истоков совместных проектов стоит Президентский спортивный клуб. Мы надеемся, что работа по развитию баскетбола в обеих странах будет продолжена, команды Абу-Даби посетят с ответным визитом Минск и реализуются все намеченные проекты".

С 15 по 22 октября в Абу-Даби проходит визит белорусской баскетбольной делегации, который реализуется по меморандуму о сотрудничестве между Президентским спортивным клубом и Советом Абу-Даби по спорту. Проект осуществляется при поддержке спортивного клуба "Бани Яс" и посольства Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах. Все расходы по организации визита - за счет принимающей стороны. Планируется, что фарм-команда "Цмокі-Мінск" сыграет товарищеские матчи с баскетбольными клубами Абу-Даби.-0-