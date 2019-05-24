Беларусь примет молодежный ЧМ по хоккею в первом дивизионе

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь получила право принять в этом году молодежный (U-20) чемпионат мира в первом дивизионе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решение было принято сегодня на конгрессе Международной федерации хоккея в Братиславе. Конкурентом Беларуси за право принять молодежный чемпионат была Австрия.

Турнир пройдет с 8 по 14 декабря. В борьбе за единственную путевку в элитный дивизион соперниками молодежной сборной Беларуси будут сверстники из Австрии, Словении, Дании, Латвии и Норвегии.

В 2021 году Беларусь совместно с Латвией примет чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе среди национальных сборных.-0-