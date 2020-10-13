Белорус Александр Андриевский покинул пост главного тренера ХК "Сочи"

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Александр Андриевский покинул пост главного тренера ХК "Сочи". Такая информация содержится на официальном сайте КХЛ, сообщает БЕЛТА.

Исполнять обязанности главного тренера "Сочи" в ближайших матчах будет Егор Башкатов. Александр Андриевский возглавлял "Сочи" с октября 2019 года.

Ранее 52-летний специалист из Беларуси тренировал новосибирскую "Сибирь", минское "Динамо" и владивостокский "Адмирал".

ХК "Сочи" после 13 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В понедельник, 12 октября, сочинцы потерпели домашнее поражение от омского "Авангарда" со счетом 2:7.-0-