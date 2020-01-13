Белорус Андрей Герман занял 15-е место на III зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Санкт-Морице в рамках III зимних юношеских Олимпийских игр продолжился турнир конькобежцев. Сегодня парни и девушки разыгрывали медали на 1500м дистанции. Лучшим из белорусов стал Андрей Герман, занявший 15-е место, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

На финише он показал результат 2 мин.00,50 сек. Его партнер по команде Макс Федоров завершил выступление на 17-й позиции со временем 2 мин. 01,76 сек. Первое место тут занял японец Мотонага Арито (1 мин. 52,24 сек.).

В горнолыжном центре Ле-Дьяблере соревновались будущие звезды горнолыжного спорта в слалом-гиганте. Золотую медаль завоевал Филип Хоффманн из Австрии, белорус Максим Давыдовский разместился на 49 месте.

В соревнованиях среди девушек лучшая из белорусок Карина Шипуля заняла 19-е место с результатом 2 мин.20,08 сек. Ее подруга по команде Варвара Бандарина стала 28-й прибежав к финишу через 2 мин. 24,61 сек. после старта. Чемпионкой стала голландка Мирте де Бойер из Нидерландов (2 мин. 10,44 сек).

Во вторник у конькобежцев день отдыха, а 16 января они разыграют награды в смешанном командном спринте.

Увы, не смог вмешаться в спор за награды в слалом-гиганте белорусский горнолыжник Максим Давыдовский, занявший итоговое 49-е место. Чемпионом в данном виде программы стал австриец Филип Хоффманн.

В медальном зачете Зимних юношеских Олимпийских игр лидируют атлеты России. На их счету четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые награды. У команды Беларуси одна "бронза", которая в активе биатлонистки Юлии Ковалевской.-0-