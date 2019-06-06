Белорус Андрей Орленок завоевал серебро юниорского ЧМ по тяжелой атлетике

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Андрей Орленок завоевал серебряную награду в сумме двоеборья юниорского чемпионата мира по тяжелой атлетике, который проходит в Суве (Фиджи), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 102 кг представитель Глубокого начал выступление с победы в первом упражнении - рывке, в котором показал результат 169 кг. В толчке белорус также выполнил все три подхода к штанге на 190 кг, 196 кг и 201 кг, но в этой дисциплине его опередил Ираклий Чхеидзе - 204 кг. Грузинский атлет набрал в двоеборье 371 кг (167 кг + 204 кг), Андрей Орленок занял второе место - 370 кг (169 кг + 201 кг). Бронзовым призером мирового форума стал Амир Азизи из Ирана - 360 кг (165 кг + 195 кг).

Чемпионат мира по тяжелой атлетике на Фиджи продолжится выступлением в весовой категории до 109 кг, где выступит Константин Куровский, а в турнире для атлетов свыше 109 кг на помост выйдет Кирилл Абрамович.-0-