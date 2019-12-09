Белорус Дмитрий Ходас завоевал бронзу юношеского ЧЕ по тяжелой атлетике

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Дмитрий Ходас (весовая категория 67 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы U17 по тяжелой атлетике в израильском Эйлате, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике.

Дмитрий Ходас в сумме двоеборья (рывок и толчок) показал результат 265 кг (122+143). Золотую награду в копилку сборной Румынии принес Роберт Флореа (115+152). Серебро досталось турку Эмекану Алтинтасу (121+145).

Как сообщалось, в категории U15 белорус Егор Гринько (61 кг) завоевал серебряную медаль. Екатерина Якушева (59 кг) стала бронзовым призером.

За награды форума состязаются около 500 атлетов из 40 стран Европы.

Завершится чемпионат Европы U15 и U17 14 декабря.-0-